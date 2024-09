(Adnkronos) – Basta attacchi indiscriminati e fake news sulle produzioni agroalimentari di eccellenza, no a cibi artificiali o a base cellulare fatti in laboratorio. Si ad una maggiore trasparenza in etichetta a tutela del consumatore.

E' la richiesta che il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha rilanciato da Napoli nel corso della Conferenza Internazionale sulla Mozzarella di Bufala campana Dop e altri prodotti lattiero-caseari