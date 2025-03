(Adnkronos) – “Noi abbiamo sempre aspettato con fiducia e speranza. Non possiamo che essere sereni e speranzosi”. Così Antonio Mollicone, zio di Serena, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, prima di entrare in Cassazione dove oggi si tiene l’udienza sul caso. “Oggi è il giorno della speranza – ha detto Consuelo Mollicone, sorella di Serena – Ci auguriamo, nonostante tutto, che ci sia ancora spazio per tornare a sperare nella verità”. (Sod/Adnkronos) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)