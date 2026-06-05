Pa: De Marco (Ibm Consulting Italia), ‘trasformazione digitale opportunità ma espone a rischi’ Video News 5 Giugno 2026 10:25 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Callum Turner, dall’amore con Dua Lipa al ruolo di James Bond Video News Private AI: l’intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale Video News Asus e la sfida del mercato business: la rivoluzione dell’AI locale Video News Pa: Romano (Ibm Technology Italia), ‘ripensare i processi per migliorare produttività’ Video News Pubblica amministrazione: produttività e sicurezza le due sfide dell’era Ai Video News Pfas, Piunti (Pres. Conou): “Servono analisi immediate per il riciclo dei rifiuti” Video News Forever chemicals, Alberti (ricercatore UniGe): “Parte la sfida degli inquinanti eterni (e senza Video News Test sui Pfas, Ferretti (Università di Genova): “Una svolta low-cost per l’analisi immediata sul Video News Test sugli olii minerali, Trecci (Amspec): “Così l’economia circolare diventa cardine” Video News Accessibilità: Baragetti (Geoweb), ‘Fondamentale il contributo dei docenti’ Video News Accessibilità: Maiandi (FIABA ETS), ‘L’accessibilità riguarda ciascuno di noi’ Video News Accessibilità: Specchio (CNGeGL), ‘La formazione tecnica ha anche un valore sociale’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 20.3 ° C 21.9 ° 19.3 ° 73 % 3.1kmh 100 % Ven 24 ° Sab 27 ° Dom 31 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Lavoro Turismo, a Philadelphia un calendario ricco di mostre ed eventi celebra America250 Lavoro Materie prime, dai metalli al food prezzi sotto pressione: ecco cosa succede a imprese e consumatori Salute e Benessere Patologie retiniche, Comitato Macula: “Discount dei farmaci condanna i pazienti all’ipovisione” Cronaca Canile di Groppoli, attiva la pensione estiva per cani Economia Sanità privata, le spese sfiorano i 41 miliardi: aumentano i ricavi ma pesano i costi di gestione SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Callum Turner, dall’amore con Dua Lipa al ruolo di James Bond Video News Private AI: l’intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale Video News Asus e la sfida del mercato business: la rivoluzione dell’AI locale Video news Video News Callum Turner, dall’amore con Dua Lipa al ruolo di James Bond Video News Private AI: l’intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale Video News Asus e la sfida del mercato business: la rivoluzione dell’AI locale