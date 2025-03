Peraboni (IEG): “Accordo triennale con Federcostruzioni”

(Adnkronos) – “Una manifestazione che voglia essere punto di riferimento a livello europeo necessariamente deve poggiare la propria forza non solo sull’organizzazione ma sulla partnership con i protagonisti dei settori che la Fiera vuole rappresentare. “ Sono le parole di Corrado Peraboni Amministratore Delegato di IEG dopo la firma che lega il Key di Rimini con Federcostruzioni, la Federazione di Confindustria che rappresenta la filiera italiana delle costruzioni che riunisce le categorie produttive del mercato edile e infrastrutturale. “Oggi con Federcostruzioni abbiamo seguito questo accordo triennale che per noi sarà fondamentale per costruire nei prossimi anni di questa manifestazione un faro acceso sull’esigenza della transizione energetica nel settore delle costruzioni. Quindi non potevamo pensare di poter rappresentare questo settore da soli, era necessario questo accordo e siamo molto contenti.” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)