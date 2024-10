Picco (Magellan Circle): “Sicilia al centro del Mediterraneo”

(Adnkronos) – “La Sicilia ha una posizione centrale: i parchi eolici sono previsti un po’ dappertutto nel Mediterraneo e la Sicilia è al centro del Mediterraneo e in una posizione privilegiata” ha detto Alexio Picco, Chairman Magellan Circle, in occasione della conferenza ‘Offshore Wind Revolution’ promossa dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, in collaborazione con Magellan Circle e con la partnership di WindEurope, Anev e Aero, e con il patrocinio dell’ambasciata di Danimarca in Italia. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)