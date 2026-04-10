Pichetto: “In Italia riserve ingenti di petrolio, non ci sono enormi preoccupazioni” Video News 10 Aprile 2026 13:16 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News ‘Italia in transizione’, l’ambientalismo realista di FareAmbiente Video News Smart glasses, Pizzi (Anitec Assinform): “Meta – EssorLuxottica collaborazione d’eccellenza” Video News Regolamenti EU, Squeri: “Non mortificare aziende tecnologiche” Video News Barbuto (UICI): “Regolamenti UE limitano tecnologie utili alle persone con disabilità” Video News Dolore: a Riccione congresso Acd Siaarti per cure più accessibili e personalizzate Video News Zeudi Di Palma, la modella tatuatrice che ha conquistato Twitch Video News Sanità: a Roma l’incontro ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile’ Video News Economia: Scannapieco (Cdp), ‘per Cdp risultato finanziario migliore di sempre’’ Video News Economia: Gorno Tempini (Cdp), ‘aiutare il Paese a crescere è la missione di Cdp’ Video News Economia: Cdp chiude 2025 con utile netto di 3,4 mld Video News Alimenti: al Parlamente europeo l’incontro sul valore delle proteine animali Video News Sanità: Valentini (Mimit), ‘settore sia priorità strategica nazionale’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.4 ° C 23.9 ° 20.4 ° 42 % 1.5kmh 0 % Ven 20 ° Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 19 ° Mar 19 ° Ultimi articoli Primo Piano Governance dell’autorità, l’AdSP: “Nomina del segretario generale dettata solo da criteri di competenza e merito” Tecnologia Fantasy Life i arriva su iOS e Android Tecnologia Florida, indagine su OpenAI: ChatGPT e sparatorie, che collegamento c’è? Euro Zoom L’Italia è il Paese che crescerà meno nel 2026 tra quelli del G20: i dati dell’Ocse Tecnologia Auticon, la multinazionale con consulenti IT autistici SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News ‘Italia in transizione’, l’ambientalismo realista di FareAmbiente Video News Smart glasses, Pizzi (Anitec Assinform): “Meta – EssorLuxottica collaborazione d’eccellenza” Video News Regolamenti EU, Squeri: “Non mortificare aziende tecnologiche” Video news Video News ‘Italia in transizione’, l’ambientalismo realista di FareAmbiente Video News Smart glasses, Pizzi (Anitec Assinform): “Meta – EssorLuxottica collaborazione d’eccellenza” Video News Regolamenti EU, Squeri: “Non mortificare aziende tecnologiche”