Pmi: Camisa (Confapi), ‘Manager e investimenti per colmare il divario digitale’ Video News 2 Luglio 2026 15:36 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Salute: Angelelli (Cei), ‘attivi per tutelare giovani da rischi social e Ai’ Video News Salute: Tonon (Unibo), ‘con dispositivi tecnologici alterazioni profonde del cervello’ Video News Salute: Lorenzin (Health & Science), ‘una legge che protegga i minori da web, ai e social’ Video News Salute: Siracusano (Css), ‘strumenti perché cambiamento tecnologico promuova benessere’ Video News Antonella Palmisano: “Europeo? Voglio arrivare da campionessa in carica” Video News Vujačić: “Per Lebron 8 anni incredibili ai Lakers, ora tocca a Luka” Video News Paganelli (Menarini): “Il premio Fair Play al suo 30ennale, un lungo percorso di campioni” Video News Fair Play, Polonara: “Orgoglioso, quando giocavo davo tutto per la maglia” Video News Polonara: “fare l’allenatore mi piacerebbe, ma devo capire se fa per me” Video News Michele Malfatti: “L’Italia dello sport in questo momento ad altissimo livello” Video News Albania: Tridico (M5S), “Costi esorbitanti e palese violazione dei diritti umani” Video News Inferno a Kiev, Mosca chiude i confini con l’Europa Carica altri Firenze nubi sparse enter location 27.9 ° C 29.1 ° 27.1 ° 57 % 4.9kmh 75 % Gio 32 ° Ven 36 ° Sab 34 ° Dom 35 ° Lun 35 ° Ultimi articoli Primo Piano Matteo Renzi: “Faremo di tutto per evitare una Meloni o un Vannacci al Quirinale” Cronaca Il locale è ritrovo abituale di persone note alle forze dell’ordine: il questore lo chiude per 15 giorni Tecnologia Data center e teleriscaldamento, a Milano nasce l’ecosistema del calore circolare Tecnologia G.N.R. ottimizza il procurement con la piattaforma meviy Sport nazionale Hamilton: “Ferrari gran macchina ma perdiamo troppo in rettilineo” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Salute: Angelelli (Cei), ‘attivi per tutelare giovani da rischi social e Ai’ Video News Salute: Tonon (Unibo), ‘con dispositivi tecnologici alterazioni profonde del cervello’ Video News Salute: Lorenzin (Health & Science), ‘una legge che protegga i minori da web, ai e social’ Video news Video News Salute: Angelelli (Cei), ‘attivi per tutelare giovani da rischi social e Ai’ Video News Salute: Tonon (Unibo), ‘con dispositivi tecnologici alterazioni profonde del cervello’ Video News Salute: Lorenzin (Health & Science), ‘una legge che protegga i minori da web, ai e social’