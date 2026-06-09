Potesta’ (Mediapoint & Exhibitions), ‘costruire politica energetica e digitale più efficace’

“Spero che da questa triplice kermesse le aziende del settore guardino a questi comparti con meno distacco e spero lo stesso anche da parte del mondo delle istituzioni e della finanza. Vediamo la possibilità per l’azienda Italia di poter crescere, diventare autonoma e di poter concorrere a livello globale, con una politica energetica e di protezione dei dati molto più efficace e allargata”. E’ quanto affermato da Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions alla giornata d’apertura della triplice tre giorni, che vede protagoniste contemporaneamente le tre fiere Hydrogen-Expo, Cybsec-Expo e Nuclear Power-Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento dal 9 all’11 giugno 2026 negli spazi di Piacenza Expo.