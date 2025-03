Pre-morte, De Alexandris (Nders Odv): “Vorremmo approccio scientifico a questo tipo di fenomeni”

(Adnkronos) – “Vorremmo che le esperienze di pre-morte fossero studiate e ci fosse un approccio scientifico orientato alla cura della persona”. E’ quanto affermato da Davide De Alexandris, fondatore e presidente Nders Odv, in occasione dell’incontro dal titolo “Le esperienze di pre-morte (Nde). fenomenologia e cambiamenti”. Un appuntamento pensato per approfondire un tema complesso e affascinante come quello delle esperienze di pre-morte (Near-death experiences, Nde) e delle esperienze extracorporee (Out-of-Body experiences, Obe). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)