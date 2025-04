Premio Asi ‘Sport&Cultura’, De Rossi e Tita-Banti vincitori

(Adnkronos) – Cinque categorie in gara, Daniele De Rossi e la coppia Tita-Banti vincitori. La passione e i valori dello sport hanno animato, al Salone d’Onore del Coni di Roma, la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti della 19esima edizione del “Premio Asi Sport&Cultura”, la manifestazione nata nel 2004 per richiamare l’attenzione sui valori che Asi, Associazioni sportive e sociali italiane, incarna quotidianamente attraverso l’impegno, l’aggregazione, l’innovazione, l’amicizia, la solidarietà. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)