Premio Spes 2026 a Ugo Zampetti per l’alto senso civico e il servizio alla Repubblica Video News 7 Maggio 2026 10:40 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sanità, Petrangolini (Altems): “Ogni soggetto istituzionale integri il cittadino Video News Sanità, Liris (Fdi): “Paziente al centro per rispondere a sollecitazioni dei territori” Video News Ligabue inaugura l’Unipol Dome a Milano, in 16mila per la prima notte Video News Ep. 3 – Italia da custodire, con Francesco Giubilei Video News Agroalimentare, Bonaccini (Pd): “Con tagli alla PAC “si rischia di rovinare patrimonio che non ha Video News Ue, Cavedagna (FdI): “L’Europa deve passare da mero regolatore a scudo della nostra industria” Video News Tecnologia: BTicino presenta Casa+ per l’abitazione smart Video News Sanità: presentato in Senato il ‘Consensus Paper sulla sanità partecipata’ di Altems e Ucb Video News Ue, Razza (FdI) su direttive sul tabacco: “Richiedere un approccio scientifico, no ideologico” Video News Tori Amos strega Milano, standing ovation già all’ingresso nell’unica data italiana Video News De Luca (Aises): “Premio SPES a Zampetti, figura che incarna valori della Repubblica” Video News Forum Comunicazione 2026: ‘Tone of Voice’ al centro della XIX edizione Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19 ° C 20.2 ° 17.8 ° 56 % 0.9kmh 40 % Gio 22 ° Ven 23 ° Sab 25 ° Dom 17 ° Lun 21 ° Ultimi articoli Cronaca Pietrasanta, insulti e botte al cameriere in piazza Duomo: scattano quattro denunce Cultura ed Eventi L’azalea di Airc colora di rosa la Toscana per la ricerca contro il cancro Tecnologia 3Bee e l’Oasi della Biodiversità di Pavia Tecnologia GTA 6, il lancio su PC avverrà in un secondo momento Demografica Madri a perdere: è la child penalty, bellezza! SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sanità, Petrangolini (Altems): “Ogni soggetto istituzionale integri il cittadino Video News Sanità, Liris (Fdi): “Paziente al centro per rispondere a sollecitazioni dei territori” Video News Ligabue inaugura l’Unipol Dome a Milano, in 16mila per la prima notte Video news Video News Sanità, Petrangolini (Altems): “Ogni soggetto istituzionale integri il cittadino Video News Sanità, Liris (Fdi): “Paziente al centro per rispondere a sollecitazioni dei territori” Video News Ligabue inaugura l’Unipol Dome a Milano, in 16mila per la prima notte