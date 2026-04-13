Prevenzione: Bonaccorsi (Municipio I), ‘Con sport e informazione si rafforza la prevenzione e si Video News 13 Aprile 2026 06:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Prevenzione: Crea (Regione Lazio), ‘Sport e stili di vita chiave, la Regione Lazio rafforza Video News Bicinrosa 2026, a Roma la pedalata solidale per la prevenzione del tumore al seno Video News Prevenzione: Altomare (Ucbm), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della diagnosi precoce’ Video News Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo Video News Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni Video News Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato ferite in festa, sogno di aprire una scuola di canto” Video News Ungheria al bivio: come finisce l’era Orbán? Video News Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato le ferite in una festa” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 10, 2026 Video News Foreign press review – April 10, 2026 Video News Weekend nero per i treni in Italia Video News Rassegna stampa estera del 10 aprile 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 15.4 ° C 16.8 ° 13.8 ° 61 % 1kmh 0 % Lun 17 ° Mar 21 ° Mer 17 ° Gio 24 ° Ven 23 ° Ultimi articoli Sport La Carrarese di mister Calabro interrompe la marcia verso i playoff a Reggio Emilia Primo Piano Elezioni a Pistoia, il candidato sindaco del centrosinistra è Giovanni Capecchi Primo Piano Elezioni a Prato, il Pd punta sull’usato sicuro: il candidato sarà l’ex sindaco Matteo Biffoni Motori Kia accelera verso il 2030, target 4,13 milioni di vendite e un milione di elettriche l’anno Motori Una manutenzione regolare riduce i consumi fino al 15% SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Prevenzione: Crea (Regione Lazio), ‘Sport e stili di vita chiave, la Regione Lazio rafforza Video News Bicinrosa 2026, a Roma la pedalata solidale per la prevenzione del tumore al seno Video News Prevenzione: Altomare (Ucbm), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della diagnosi precoce’ Video news Video News Prevenzione: Crea (Regione Lazio), ‘Sport e stili di vita chiave, la Regione Lazio rafforza Video News Bicinrosa 2026, a Roma la pedalata solidale per la prevenzione del tumore al seno Video News Prevenzione: Altomare (Ucbm), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della diagnosi precoce’