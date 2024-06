Prevenzione HIV, Farinella (ICAR): “Disparità di accesso alla PrEP, semplificare burocrazia”

(Adnkronos) – “E’ necessario fare maggiore informazione sulla diffusione della PrEP perché è uno strumento fantastico che è in grado di ridurre la circolazione del virus HIV che continua ad essere un problema sanitario mondiale. E’ necessario inoltre creare strutture. La rimborsabilità è un primo passo ma bisogna fare qualcosa in più, ad esempio sull’utilizzo di farmaci long acting”. Lo ha dichiarato il Prof. Massimo Andreoni, direttore scientifico SIMIT, a margine della conferenza stampa “PrEP e Innovazione” che si è tenuta nell’ambito della 16° edizione di ICAR – Italian Conference on AIDS and Antiviral Research. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)