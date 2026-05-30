Prima Assicurazioni e Pramac Racing presentano la nuova livrea per la MotoGP firmata Pininfarina Video News 30 Maggio 2026 09:48 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Campinoti (Prima Pramac Racing): “Grande soddisfazione poter godere di questa livrea” Video News Marco Busi (Pininfarina): “Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina” Video News Salute: Fondazione Danone lancia II edizione Premio Andrea Ghiselli al Congresso Sinu Video News Cartoons in the Bay, Pera Toons: “Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata” Video News Open Fiber al Nam2026, “La sfida è aumentare l’utilizzo della rete” Video News Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno Video News Artigiano in Fiera: al via ‘Anteprima d’estate’, la manifestazione che unisce le culture Video News Artigiano in Fiera: Calabrese (Regione Calabria), ‘in ‘Anteprima d’estate’ nostra presenza al 10%’ Video News Riciclo e sport, Mornati (Coni): “Festeggiamo protocollo con Conai per tutela ambiente” Video News Favero (Globe): “Italia eccellenza nello sport e nel riciclo dei rifiuti” Video News Fontana (Conai): “Progetto Riciclo di classe unisce sport e ambiente fin da bambini” Video News Riciclo di classe, Cecca: “Tenuta Castelporziano luogo ideale per progetto di educazione ambientale” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.4 ° C 26 ° 23.4 ° 68 % 0.6kmh 0 % Sab 27 ° Dom 31 ° Lun 28 ° Mar 27 ° Mer 25 ° Ultimi articoli Primo Piano Muore a 21 nell’auto ribaltata: dramma di notte a Quarrata Motori Auto: torna il ‘Concours d’ Elegance Trofeo Salvarola Terme’ Cronaca Fermata e arrestata una borseggiatrice: aveva derubato una 74enne che faceva shopping Economia Firenze, inaugura il nuovo ponte fra Bellariva e il parco dell’Anconella Primo Piano Sanità e Pnrr, per la Regione i conti tornano: “Entro il 30 giugno 70 case e 23 ospedali di comunità” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Campinoti (Prima Pramac Racing): “Grande soddisfazione poter godere di questa livrea” Video News Marco Busi (Pininfarina): “Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina” Video News Salute: Fondazione Danone lancia II edizione Premio Andrea Ghiselli al Congresso Sinu Video news Video News Campinoti (Prima Pramac Racing): “Grande soddisfazione poter godere di questa livrea” Video News Marco Busi (Pininfarina): “Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina” Video News Salute: Fondazione Danone lancia II edizione Premio Andrea Ghiselli al Congresso Sinu