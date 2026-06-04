Pubblica amministrazione: semplificazione e competenze al centro della trasformazione digitale Video News 4 Giugno 2026 14:36 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam, con le modalità di erogazione Video News Arca Fondi e Marevivo portano ‘Arca Blue Leaders’ sulla spiaggia della Boschettona Video News Ambiente: Gregorini (Urban Center), ‘orgogliosi di sostenere l’impegno di Ichnusa’ Video News Ambiente: Ciccarelli (Ichnusa), ‘il nostro impegno nasce dal legame profondo con la Sardegna’ Video News Ambiente: Battaglia (Legambiente Sardegna), ‘raccogliere il vetro abbandonato è un gesto potente’ Video News Sport: l’Ippodromo Snai San Siro celebra il 143esimo Derby Italiano e il Premio Presidente della Video News Sanità: Razza (FdI), “Strategia eu per portare 1 milione di professionisti nel settore” Video News I Metallica a Bologna suonano la cover di ‘Ken il guerriero’ Video News Patto Mediterraneo: Zingaretti (Pd), “Eu rilancia dialogo e integrazione con università e imprese” Video News La guerra arriva a San Pietroburgo: Kiev colpisce la “Davos russa” – Notizie dall’Ucraina podcast Video News I Metallica a Bologna suonano la cover di “Ken il guerriero” Video News Caro energia, la Ue libera 13-14 miliardi per l’Italia – Eurofocus podcast, Adnkronos Carica altri Firenze poche nuvole enter location 29.6 ° C 30.4 ° 26.5 ° 44 % 1.3kmh 23 % Gio 28 ° Ven 26 ° Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 32 ° Ultimi articoli Sport Il ritorno a casa di Di Guglielmo: “L’Azzurro a Pisa è un’emozione indescrivibile” Tecnologia Infrastruttura dati nell’era dell’intelligenza artificiale, modelli a consumo e nuovi SLA contrattuali Lavoro Geometri, per progetti senza barriere premiati gli studenti di dodici istituti tecnici Fisco Scadenze fiscali giugno 2026: tra IMU, imposte e rottamazione, un mese ad alta tensione Sport nazionale Leclerc: “Mi volevano altri team ma ho rinnovato perché amo la Ferrari” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam, con le modalità di erogazione Video News Arca Fondi e Marevivo portano ‘Arca Blue Leaders’ sulla spiaggia della Boschettona Video News Ambiente: Gregorini (Urban Center), ‘orgogliosi di sostenere l’impegno di Ichnusa’ Video news Video News Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam, con le modalità di erogazione Video News Arca Fondi e Marevivo portano ‘Arca Blue Leaders’ sulla spiaggia della Boschettona Video News Ambiente: Gregorini (Urban Center), ‘orgogliosi di sostenere l’impegno di Ichnusa’