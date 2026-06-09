Putin ha paura di fare la fine di Khameini – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

Vladimir Putin è sempre più preoccupato per la sua sorte. Il presidente russo è da sempre ossessionato dalla sua sicurezza personale ma gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, con Kiev capace di colpire San Pietroburgo con i propri droni, proprio nel giorno dell’inaugurazione del Forum economico considerato la Davos russa, hanno suggerito di alzare ulteriormente il livello di guardia.

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