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Putin ha paura di fare la fine di Khameini – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

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Vladimir Putin è sempre più preoccupato per la sua sorte. Il presidente russo è da sempre ossessionato dalla sua sicurezza personale ma gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, con Kiev capace di colpire San Pietroburgo con i propri droni, proprio nel giorno dell’inaugurazione del Forum economico considerato la Davos russa, hanno suggerito di alzare ulteriormente il livello di guardia.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

© Riproduzione riservata

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