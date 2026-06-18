Riciclo, Bianconi (Assobioplastiche): “Servire lavorare su innovazione e formazione” Video News 18 Giugno 2026 16:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori: Santoro (Humanitas), ‘prognosi malattie ematoncologiche cambiata in maniera straordinaria’ Video News Farmaceutica: Vasiliou (Bms), ‘80 farmaci innovativi portati in Italia in 80 anni’ Video News Tumori: oncologo Pinto ‘immunoterapia fa guarire e vivere meglio’ Video News Pa: Fiori (Inail), “dobbiamo governare e anticipare il cambiamento, non subirlo” Video News Demografia: Giusti (Wind Tre), ‘welfare personalizzato per rispondere a bisogni di tutte le Video News Pa: Zangrillo, “non possiamo fermare il cambiamento, con ddl Merito premi ai migliori” Video News Riciclo, Marana (Biorepack): “Normativa ha creato confusione, servire tornare a innovare” Video News Bioplastiche compostabili, opportunità e criticità del settore al centro del 3° forum Video News Tasca (A2A): “40mln di investimenti su Bergamo per economia circolare e transizione energetica” Video News Mazzoncini (A2A): “78% raccolta differenziata, Bergamo best in class in Lombardia’ Video News Carnevali (sindaca Bergamo): “A2A partner essenziale per la transizione” Video News ASSICA celebra 80 anni: export e competitività al centro dell’assemblea annuale Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.7 ° C 36.5 ° 33.7 ° 31 % 3.1kmh 11 % Gio 33 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Lavoro Pa, Fiori (Inail): “Dobbiamo governare e anticipare il cambiamento, non subirlo” Primo Piano Serena Bulleri vince ricorso Tar ed entra in Consiglio regionale. Fuori Marco Guidi: “Amarezza e delusione” Lavoro Pa, Zangrillo: “Non dobbiamo temere il cambiamento, ma coglierne le opportunità” Primo Piano Vannacci torna a Firenze, presidio contro il generale. Sindaca Funaro: “Provocazione continua”. Intanto FN supera Lega Sport nazionale Mondiali, il tifoso dell’Uzbekistan piange e i colombiani lo consolano in tribuna SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori: Santoro (Humanitas), ‘prognosi malattie ematoncologiche cambiata in maniera straordinaria’ Video News Farmaceutica: Vasiliou (Bms), ‘80 farmaci innovativi portati in Italia in 80 anni’ Video News Tumori: oncologo Pinto ‘immunoterapia fa guarire e vivere meglio’ Video news Video News Tumori: Santoro (Humanitas), ‘prognosi malattie ematoncologiche cambiata in maniera straordinaria’ Video News Farmaceutica: Vasiliou (Bms), ‘80 farmaci innovativi portati in Italia in 80 anni’ Video News Tumori: oncologo Pinto ‘immunoterapia fa guarire e vivere meglio’