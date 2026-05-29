Riciclo e sport, Mornati (Coni): “Festeggiamo protocollo con Conai per tutela ambiente” Video News 29 Maggio 2026 13:42 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Favero (Globe): “Italia eccellenza nello sport e nel riciclo dei rifiuti” Video News Arte e innovazione, connubio tra cultura e tecnologia: Maire porta a Catania “In-genium” Video News Farmaci: Lorenzin (Pd), ‘equivalenti sostenibili per Ssn, ma poco usati in Italia’ Video News Arte e innovazione, Scalisi (UniCt): “Foto raccontano viaggio con al centro l’uomo” Video News Arte e innovazione, Di Amato (Maire): “Forte attenzione per quello che ci circonda” Video News Riminiwellness, efficacia e sostenibilità vanno di pari passo Video News Arte e innovazione, Cardillo (ABA): “Esperienza formativa anche per confronto con giovani” Video News Mazzitelli (Open Fiber): “Aumentare take-up rete, avanti su 5G e Data Center” Video News Artigianato in Fiera: Intiglietta (Ge.Fi.), ‘Anteprima d’estate mette al centro la diversità’ Video News Riminiwellness, vita sana ed esercizio per il benessere del corpo Video News Riminwellness, obiettivo benessere psicofisico Video News Riminiwellness, una persona bilanciata ha più a cuore il benessere del pianeta Carica altri Firenze poche nuvole enter location 29.3 ° C 30.2 ° 27.6 ° 46 % 2.7kmh 20 % Ven 27 ° Sab 32 ° Dom 30 ° Lun 28 ° Mar 26 ° Ultimi articoli Euro Zoom Cloud e AI, la sveglia europea: “senza industria non c’è sovranità” Politica Dati Agenas sulle liste d’attesa, Giani: “Siamo tra le regioni virtuose” Lavoro Artigiano in Fiera, Intiglietta (Ge.Fi.): “Anteprima d’estate risponde a bisogno di pace” Sport nazionale Mondiali 2026, la favola caraibica di Curacao sul palcoscenico globale di Houston Sport nazionale Sport e cambiamento climatico, Mario Tozzi ‘potrebbe cambiare il modo di praticarli’ SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Favero (Globe): “Italia eccellenza nello sport e nel riciclo dei rifiuti” Video News Arte e innovazione, connubio tra cultura e tecnologia: Maire porta a Catania “In-genium” Video News Farmaci: Lorenzin (Pd), ‘equivalenti sostenibili per Ssn, ma poco usati in Italia’ Video news Video News Favero (Globe): “Italia eccellenza nello sport e nel riciclo dei rifiuti” Video News Arte e innovazione, connubio tra cultura e tecnologia: Maire porta a Catania “In-genium” Video News Farmaci: Lorenzin (Pd), ‘equivalenti sostenibili per Ssn, ma poco usati in Italia’