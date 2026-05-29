Riminiwellness, la missione invogliare le persone a muoversi Video News 29 Maggio 2026 10:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Mazzitelli (Open Fiber): “Aumentare take-up rete, avanti su 5G e Data Center” Video News Artigianato in Fiera: Intiglietta (Ge.Fi.), ‘Anteprima d’estate mette al centro la diversità’ Video News Riminiwellness, vita sana ed esercizio per il benessere del corpo Video News Riminwellness, obiettivo benessere psicofisico Video News Riminiwellness, una persona bilanciata ha più a cuore il benessere del pianeta Video News Chanel Totti, oltre il cognome Video News Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi Video News Imprese: il Drilling Training Centre di Saipem è hub d’eccellenza in formazione perforazione in Video News Pro Vita & Famiglia: “Libertà di espressione sotto attacco” Video News Riminiwellness, come monitorare il proprio corpo h24 Video News Ambiente-Lavoro 2026: la valorizzazione del preposto al centro del confronto tra sicurezza, Video News Brandi: “Il politicamente corretto è il nuovo grande bavaglio” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 27.5 ° C 28.4 ° 26.6 ° 63 % 1kmh 20 % Ven 25 ° Sab 31 ° Dom 29 ° Lun 30 ° Mar 28 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Magi: “Dopo Covid Italia più preparata contro i virus ma territorio resta fragile” Salute e Benessere Casella (Sitd): “15 milioni di italiani avrebbero bisogno di cure per le dipendenze ma solo l’8% accede ai servizi”c Economia Da Firenze al mondo: Carlo Lastrucci nominato cavaliere del lavoro da Mattarella Politica Camper abbandonato a Cascina prende fuoco, l’opposizione chiede più controlli Cultura ed Eventi Inclusione e autonomia, a Carrara un bando per progetti rivolti a non vedenti e ipovedenti SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Mazzitelli (Open Fiber): “Aumentare take-up rete, avanti su 5G e Data Center” Video News Artigianato in Fiera: Intiglietta (Ge.Fi.), ‘Anteprima d’estate mette al centro la diversità’ Video News Riminiwellness, vita sana ed esercizio per il benessere del corpo Video news Video News Mazzitelli (Open Fiber): “Aumentare take-up rete, avanti su 5G e Data Center” Video News Artigianato in Fiera: Intiglietta (Ge.Fi.), ‘Anteprima d’estate mette al centro la diversità’ Video News Riminiwellness, vita sana ed esercizio per il benessere del corpo