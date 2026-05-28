Rotocalco n° 21 del 27 maggio 2026 Video News 28 Maggio 2026 15:30 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Di Raimondo (Asstel) : “Digitale ed energia sfida centrale per la competitività del Paese” Video News Riminiwellness, le proteine del latte per un recupero più rapido Video News Di Raimondo (Asstel) : “Digitale ed energia sfida centrale per la competitività del Paese” Video News Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo Video News Qui, per la salute di ogni donna: istituzioni ed esperti a confronto Video News Barbaro (Mase) “Settore vale il 60% del fatturato dell’intero mondo sportivo” Video News Farmaci, 30 anni di equivalenti per un accesso equo alle cure e la resilienza del Ssn Video News Lino Guanciale: “In amore anche gli uomini evoluti fanno ancora fatica a lasciare andare” Video News Vittimberga (Inps): “Il lavoro non ha più frontiere, miglioriamo previdenza e cooperazione Video News Conte (INPS): “Lavoro frontaliero, sviluppiamo la cooperazione tra gli enti europei” Video News Fedriga: “La cultura del movimento deve entrare nella nostra quotidianità” Video News Fioramonti (IEG): “longevità tema principale della manifestazione” Carica altri Firenze pioggia leggera enter location 20.8 ° C 20.8 ° 20.8 ° 94 % 1kmh 40 % Gio 31 ° Ven 31 ° Sab 32 ° Dom 30 ° Lun 30 ° Ultimi articoli Primo Piano Caldo record in Toscana, Giani anticipa l’ordinanza: stop al lavoro nelle ore più a rischio Sport Il Bisonte Firenze ingaggia la slovena Nika Milošič Italia Mondo Robot umanoidi in passerella, a Seoul la moda incontra l’intelligenza artificiale Italia Mondo Attimi di paura per Sinner a Parigi: lascia il campo dopo un improvviso malore Lavoro Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro riconfermata presidente e ad SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Di Raimondo (Asstel) : “Digitale ed energia sfida centrale per la competitività del Paese” Video News Riminiwellness, le proteine del latte per un recupero più rapido Video News Di Raimondo (Asstel) : “Digitale ed energia sfida centrale per la competitività del Paese” Video news Video News Di Raimondo (Asstel) : “Digitale ed energia sfida centrale per la competitività del Paese” Video News Riminiwellness, le proteine del latte per un recupero più rapido Video News Di Raimondo (Asstel) : “Digitale ed energia sfida centrale per la competitività del Paese”