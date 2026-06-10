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Rotocalco n° 23 del 10 giugno 2026

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Sport: al via il Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix al Foro Italico; Trent’anni di Fair Play Menarini: dai grandi campioni ai giovani, i valori dello sport volano a Firenze ; Musica: al Nameless Festival Heineken lancia Clinker, la soluzione digitale che permette di restare in contatto; Sport: l’Ippodromo Snai San Siro celebra il 143esimo Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica; Pfas: nasce il progetto UniGe-AmSpec-Conou per un monitoraggio rapido con dispositivi in carta; Accessibilità: premiati a Roma i progetti dei futuri geometri; Pubblica amministrazione: produttività e sicurezza le due sfide dell’era Ai; Findus rafforza il proprio impegno per mari, oceani e sostenibilità ittica con importanti novità

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