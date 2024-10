Salone Csr, Lanetta (Poste): “Smussiamo le contraddizioni creando valore dalle diversità”

(Adnkronos) – “Creiamo valore attraverso una cultura organizzativa tutta orientata all’inclusività, smussando le contraddizioni e creando valore dalle diversità. Abbiamo promosso una piattaforma per poter rendere partecipi tutte le persone di Poste Italiane”. Lo afferma Luca Lanetta, responsabile Sviluppo, Talent, Change Management e Digital Hr Poste Italiane, a margine del panel ‘Verso un nuovo welfare aziendale’, svoltosi in occasione della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)