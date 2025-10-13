Salone Nautico, Bocchietto: ‘Design Innovation Award sempre più importante’ Video News 13 Ottobre 2025 16:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Digital Innovation Forum | ComoLake 2025 Video News Digital Innovation Forum | ComoLake 2025 Video News Digital Innovation Forum | ComoLake 2025 Video News Digital Innovation Forum | ComoLake 2025 Video News Catastini (Fondazione Maire), ‘Servono ecosistemi tra imprese e istituzioni per formare nuovi Video News Di Amato (Fondazione Maire), ‘Formazione e inclusione, i migranti chiave per la crescita green’ Video News Billi (Sapienza università di Roma), ‘Transizione energetica, migranti risorsa se sostenuti da Video News Marco Conidi e l’Orchestraccia live in Adnkronos Video News Eddie Wilson (Ryanair): “Ita? Andrà avanti zoppicando. Con il governo italiano rapporti buoni” Video News Imprese: Digitalizzazione, la Cciaa di Palermo-Enna lancia la ‘Camera del futuro’ Video News Cresce il mercato cripto. Binance: “Sfide anche italiane tra regolamentazione e innovazione” Video News Cancro seno metastatico, al via campagna per ‘accesso più rapido a cure’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 18.8 ° C 19.6 ° 16.6 ° 67 % 1kmh 0 % Lun 18 ° Mar 24 ° Mer 24 ° Gio 22 ° Ven 22 ° Ultimi articoli Cronaca Vasto incendio in una ditta di lavorazione metalli a Signa Lavoro Professioni: Cni, 16,7 mld euro fatturato ingegneri e architetti in 2024, in 2025 previsto +0,9% Primo Piano Eugenio Giani presidente bis: “Sono emozionato. Grazie Toscana. Ha vinto una regione illuminata e riformista” Lavoro Professioni, Calderone: “Ingegneria cuore trasformazioni Paese” Lavoro Ue, Grillo (Turismo Verde-Cia): “Bene via libera a direttiva Breakfast, valore a prodotti contadini” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Digital Innovation Forum | ComoLake 2025 Video News Digital Innovation Forum | ComoLake 2025 Video News Digital Innovation Forum | ComoLake 2025 Video news Video News Digital Innovation Forum | ComoLake 2025 Video News Digital Innovation Forum | ComoLake 2025 Video News Digital Innovation Forum | ComoLake 2025