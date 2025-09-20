32.4 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salone Nautico, Bocchietto: ‘Design Innovation Award sempre più importante’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Siamo giunti alla sesta edizione del Design Innovation Award. E’ un premio che è cresciuto sempre di più sia come partecipazione sia come visibilità ed è entrato stabilmente nel programma del Salone Internazionale di Genova” Così Luisa Bocchietto, rappresentante del Comitato d’indirizzo del Premio Design Innovation Award, a margine della serata dove sono stati assegnati i premi nella splendida cornice di Palazzo Ducale a Genova. Il Design Innovation Award è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica e di valorizzare l’innovazione promuovendo l’immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, attraverso i loro più recenti prodotti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.4 ° C
33.7 °
30.9 °
40 %
1kmh
0 %
Sab
31 °
Dom
29 °
Lun
24 °
Mar
22 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)denuncia (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati