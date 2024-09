Salone Nautico, Mondo (Bper Banca): “Supportiamo Pmi nello sviluppo”

(Adnkronos) – “La presenza di Bper Banca a questo evento è fondamentale per rappresentare il ruolo che Bper vuole svolgere accanto alle piccole e medie imprese per supportarle nello sviluppo e contribuire alla crescita di un settore come quello del turismo nautico e marittimo, elementi e tratti distintivi del nostro Made in Italy”. Sono le parole di Adelaide Mondo, responsabile Ufficio Corporate Lending Direzione Imprese di Bper Banca a margine della conferenza Nazionale sul Turismo Nautico, a cura di Federturismo con la collaborazione di Confindustria nell’ambito della 64esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)