Salus tv n° 21 del 28 maggio 2025

(Adnkronos) – In questo numero: Tumore dell’endometrio: via libera di Aifa a immunoterapia più chemioterapia in prima linea Tecnologia a mRNA: in Regione Liguria il confronto tra innovazione e salute pubblica Malattie rare, Aisla chiama a raccolta l’Italia per la sua Conferenza nazionale E ancora Martina Borghi di Greanpeace Italia, sopravvivenza api e quindi pianeta minacciata, ma conto alla rovescia si può fermare Stem: Msd Italia e Sapienza presentano “Investing for future” —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)