(Adnkronos) – In questo numero:Malattie Rare, come cambia l’approccio all’Iap con terapia su misura e home deliveryMessa la prima pietra del Nuovo Gaslini di Genova, padiglione zero consegnato entro fine 2026One Health, Il 59% degli italiani non sa cosa sia, la proposta di Amref contro le sfide della nostra epoca

A seguire Lo Speciale Salus Tv dal titolo: Autorizzata dall'Aifa la rimborsabilità del primo radioligando per il cancro della prostata metastatico resistente