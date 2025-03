Salute: Battaglia (Fism), ‘prevenzione e ricerca per la salute del cervello’

(Adnkronos) – “La Fondazione italiana sclerosi multipla lavora per informare e formare le persone verso una strategia di prevenzione primaria per la salute del cervello. Inoltre, abbiamo lanciato un progetto internazionale di ricerca scientifica per la prevenzione della sclerosi multipla. Stiamo anche lavorando per lanciare il progetto ‘Barcoding’ che permetterà di avere le informazioni che servono ad anticipare la diagnosi”. Sono le parole di Mario Alberto Battaglia – presidente Fondazione italiana Sclerosi multipla, intervenuto all’incontro ‘One brain, one health’ organizzato dalla Società italiana di Neurologia (Sin) che, in occasione della Settimana mondiale del Cervello 2025, ha presentato – presso il ministero della Salute – un decalogo per la salute del cervello.

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)