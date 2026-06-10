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Salute, Bonaccini (MinSal): “Fondo per l’Alzheimer sostiene i pazienti e il sistema che ruota

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“L’obiettivo del Governo – attraverso il finanziamento del Fondo per l’Alzheimer – è quello di sostenere non solo i pazienti, ma tutto il sistema che ruota intorno loro: i professionisti, le strutture sanitarie e, in particolare, i caregiver. Queste persone, che si prendono cura dei malati, ne custodiscono quotidianamente la dignità, garantendo loro la possibilità di vivere il proprio percorso di vita con serenità”. Così Nicola Bonaccini, capo della segreteria tecnica del ministero della Salute, intervenendo all’evento ‘MindShift – A cross-country mission to reshape Alzheimer’s Care’. Un’iniziativa internazionale che ha riunito esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 Paesi per accelerare la trasformazione della cura dell’Alzheimer.

© Riproduzione riservata

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