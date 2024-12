Salute, Carcangiu (Slafood): “Vicini a persone più in difficoltà”

(Adnkronos) – “Il significato di questa serata è il voler stare assieme a persone che fanno più fatica di noi a vivere per una serie di motivi legati alla loro salute e soprattutto cercare di far passare un messaggio di semplicità”. Così Roberto Carcangiu, vicepresidente Slafood e presidente dell’Associazione professionale cuochi italiani in occasione del Christmas Party organizzato da Aisla che ha unito cuori e menti nella lotta contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla). L’appuntamento milanese ha rappresentato un profondo richiamo all’importanza di essere comunità, una dimensione più intima dove ritrovare sé stessi per il bene comune. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)