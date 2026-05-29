Salute: De Corso (Università Perugia), “farmaci biologici verso somministrazione ogni sei mesi” Video News 29 Maggio 2026 06:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Salute: allergologa Vultaggio, ‘monoclonali riducono eosinofili infiammatori in asma severa e Video News Salute: Ottaviano (UniPd) “biologici riducono infiammazione e controllano sintomi poliposi nasale” Video News Salute: otorinolaringoiatra Cantone, ‘medicina di precisione cruciale in poliposi nasale’ Video News Salute: Ottaviano (Università di Padova) “poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo Video News Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola) ‘otorinolaringoiatri a confronto su diagnosi e Video News Salute: Ottaviano (Università di Padova) “poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo Video News Tumori: Locatelli, ‘con cellule Car-T cambio di paradigma anche nell’immunoterapia’ Video News Pediatria: Agostiniani (Sip), ‘cefalea digitale nei ragazzi per troppi social’ Video News Pediatria: don Carraro (Cuamm), ‘con le università in Africa per la formazione del personale’ Video News Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola), specialisti a confronto su diagnosi e terapie Video News Nuova legge elettorale, dove eravamo rimasti? Video News Rotocalco n° 21 del 27 maggio 2026 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19.3 ° C 24.3 ° 18.8 ° 67 % 3.6kmh 75 % Ven 24 ° Sab 32 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Tecnologia NVIDIA GeForce NOW: novità cloud gaming e 007 First Light Primo Piano Turista di 79 anni ha un grave malore sulla nave da crociera: task force per salvargli la vita Politica Tre ore di ritardo per i treni dei pendolari sulla Faentina. Boni: “Inaccettabile” Primo Piano La Fiorentina batte il Parma 2-1 ed è Campione d’Italia Primavera Euro Zoom Bruxelles ridisegna le frequenze satellitari: preferenza europea ma porta aperta agli Usa SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Salute: allergologa Vultaggio, ‘monoclonali riducono eosinofili infiammatori in asma severa e Video News Salute: Ottaviano (UniPd) “biologici riducono infiammazione e controllano sintomi poliposi nasale” Video News Salute: otorinolaringoiatra Cantone, ‘medicina di precisione cruciale in poliposi nasale’ Video news Video News Salute: allergologa Vultaggio, ‘monoclonali riducono eosinofili infiammatori in asma severa e Video News Salute: Ottaviano (UniPd) “biologici riducono infiammazione e controllano sintomi poliposi nasale” Video News Salute: otorinolaringoiatra Cantone, ‘medicina di precisione cruciale in poliposi nasale’