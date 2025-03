Salute del cervello: Campitiello (Msal), ‘fondamentale approccio emotivo a paziente’

(Adnkronos) – “Il Ministero della Salute sta dando grande importanza alla tematica della salute mentale e del benessere del cervello. È fondamentale un approccio emotivo nella cura del paziente, non solo per la diagnosi precoce. Ma soprattutto per una diagnosi tempestiva e un’adesione alla prevenzione terziaria che può essere la svolta del futuro”. Parole di Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, partecipando, a Roma, all’incontro ‘One brain, one health’ organizzato dalla Società italiana di Neurologia (Sin) che, in occasione della Settimana mondiale del Cervello 2025, ha presentato – presso il ministero della Salute – un decalogo per rispondere a 360 gradi a una sfida cruciale, quella della salute del cervello. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)