Salute del cervello: Lodi (Rete Irccs), ‘socialità riduce o rallenta demenze fino al 50% dei casi’

(Adnkronos) – “Prevenire e trattare alcune patologie, attivare corretti stili di vita e attivare la socialità. La socialità può prevenire o rallentare le demenze nel 50% dei casi”. Così Raffaele Lodi – coordinatore della rete Irccs Neuroscienze e Neuroriabilitazione, partecipando, a Roma, all’incontro ‘One brain, one health’ organizzato dalla Società italiana di Neurologia (Sin) che, in occasione della Settimana mondiale del Cervello 2025, ha presentato – presso il ministero della Salute – un decalogo per rispondere a 360 gradi a una sfida cruciale, quella della salute del cervello. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)