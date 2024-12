Salute, Massimelli (Aisla): “Sla incurabile, nostre speranze riposte nella ricerca: chi ha donato, ha donato futuro”

(Adnkronos) – “La Sla è una malattia incurabile, l’unica nostra speranza è la ricerca. Pertanto, tutto ciò che ci è stato donato verrà destinato alla ricerca, poichè non è vero che non esiste una cura, occorre solo scoprirla. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad acquistare il cioccolatino, hanno contribuito a donare e hanno donato. Con questo piccolo gesto si potrà fare senz’altro una grandissima differenza perché ci donerete un futuro”. Queste le parole di Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla, durante il Christmas Party organizzato da Aisla, una serata che ha unito cuori e menti nella lotta contro la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Durante l’evento, presso lo store di Galbusera in Piazza San Babila, è stato annunciato un traguardo straordinario: i fondi raccolti hanno raggiunto la cifra di 230mila euro, un risultato concreto e un esempio di impegno collettivo. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)