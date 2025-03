Salute, Murelli ( LSP-PSd’Az): “Nel piano nazionale occorre tavolo pratico per malattie cardiovascolari”

(Adnkronos) – “Le malattie cardio-cerebrovascolari sono la prima causa di morte e di ospedalizzazione e la prima causa di disabilità. Due anni fa, a inizio legislatura, abbiamo aperto l’intergruppo con l’intento di andare a enfatizzare sempre di più quelle che sono le necessità dei pazienti. L’obiettivo principale dell’intergruppo è enfatizzare la richiesta al ministero della Salute di un tavolo pratico in cui si parli delle malattie cardiovascolari nel Piano nazionale”. Sono le parole della senatrice Elena Murelli, membro X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, presidente intergruppo parlamentare malattie cardio-cerebro e vascolari, partecipando a ‘Voices for Silencing’ un evento organizzato a Milano da Novartis, il 7-8 marzo, che ha coinvolto i cardiologi in una 2 giorni di aggiornamento scientifico sulla gestione ottimale del paziente con ipercolesterolemia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)