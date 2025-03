Salute, Ortona (Iss): “Sintomi infarto del miocardio più sfumati nella donna”

(Adnkronos) – “L’infarto del miocardio nell’uomo si manifesta classicamente con il dolore al braccio sinistro, mentre nella donna i sintomi sono spesso molto più sfumati, come dolore intestinale, nausea e grande stanchezza. Molto spesso, una donna che si reca al pronto soccorso con questi disturbi molto forti, viene ricoverata nel reparto di gastroenterologia e questo chiaramente si tradurrà in un ritardo nella diagnosi, in un ritardo nella terapia e, quindi, una mortalità più elevata”. Parole di Elena Ortona, direttrice del centro di medicina di genere dell’Iss e componente scientifica dell’Osservatorio sulla Medicina di genere, all’evento ‘Le donne verso un cuore consapevole’ ideato e promosso da Daiichi Sankyo Italia per parlare dei fattori di rischio cardiovascolare specifici per le donne, delle strategie preventive, del legame tra cuore e psiche e del ruolo dell’innovazione digitale in sanità a supporto del paziente. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)