Salute: Ottaviano (Università di Padova) “poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo Video News 28 Maggio 2026 16:40 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Salute: Ottaviano (Università di Padova) “poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo Video News Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola) ‘otorinolaringoiatri a confronto su diagnosi e Video News Tumori: Locatelli, ‘con cellule Car-T cambio di paradigma anche nell’immunoterapia’ Video News Pediatria: Agostiniani (Sip), ‘cefalea digitale nei ragazzi per troppi social’ Video News Pediatria: don Carraro (Cuamm), ‘con le università in Africa per la formazione del personale’ Video News Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola), specialisti a confronto su diagnosi e terapie Video News Nuova legge elettorale, dove eravamo rimasti? Video News Rotocalco n° 21 del 27 maggio 2026 Video News Di Raimondo (Asstel) : “Digitale ed energia sfida centrale per la competitività del Paese” Video News Riminiwellness, le proteine del latte per un recupero più rapido Video News Di Raimondo (Asstel) : “Digitale ed energia sfida centrale per la competitività del Paese” Video News Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.8 ° C 25.8 ° 24.2 ° 74 % 2.4kmh 6 % Gio 25 ° Ven 31 ° Sab 32 ° Dom 30 ° Lun 30 ° Ultimi articoli Primo Piano Operaio colpito all’addome mentre lavora su un trattore: chi ha sparato è fuggito Italia Mondo “Detesto Londra”: riemerge la lettera privata di Lady Diana durante la luna di miele Primo Piano Il sindaco Tagliaferri insegue e fa arrestare ladri d’auto: “Merito del lieto fine va alle forze dell’ordine” Salute e Benessere Lo strano effetto ‘boomerang’ dei repellenti: forse le zanzare stanno imparando ad amarli Primo Piano Caldo record in Toscana, Giani anticipa l’ordinanza: stop al lavoro nelle ore più a rischio SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Salute: Ottaviano (Università di Padova) “poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo Video News Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola) ‘otorinolaringoiatri a confronto su diagnosi e Video News Tumori: Locatelli, ‘con cellule Car-T cambio di paradigma anche nell’immunoterapia’ Video news Video News Salute: Ottaviano (Università di Padova) “poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo Video News Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola) ‘otorinolaringoiatri a confronto su diagnosi e Video News Tumori: Locatelli, ‘con cellule Car-T cambio di paradigma anche nell’immunoterapia’