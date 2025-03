Salute: senatrice Lorenzin, ‘lavoriamo a piattaforma multidisciplinare per la salute del cervello’

(Adnkronos) – L’Intergruppo parlamentare” One mental health “si concentrerà sul ‘One Brain’, una piattaforma multidisciplinare che ci permette di vedere la salute del cervello dal punto di vista neurologico, psichiatrico e neuropsichiatrico. Come intergruppo accendiamo un faro sui temi della salute mentale “per renderli più divulgativi”. Così la senatrice Beatrice Lorenzin, componente dell’Intergruppo parlamentare ‘One mental health’, intervenendo a Roma, all’incontro ‘One brain, one health’ promosso dalla Società italiana di Neurologia (Sin) presso il ministero della Salute. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)