Salute: sordità profonda, nuova tecnica chirurgica robotica al Martini di Torino in neonati

(Adnkronos) – Hanno meno di un anno i primi 6 pazienti italiani affetti da sordità profonda che torneranno a sentire grazie a una nuova tecnica di chirurgia robotica otologica di precisione, applicata per la prima volta in ambito pediatrico in Italia all’ospedale Martini di Torino. La tecnologia avanzata combina due strumenti otologici di precisione – Otoarm e Otodrive di Med-EL – ed è stata utilizzata da Diego Di Lisi, responsabile Uos Audiologia impianti cocleari dell’ospedale torinese, ha infatti eseguito 6 interventi di impianto cocleare nei pazienti pediatrici. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)