Sanità, ambasciatore Taksoe-Jensen: “Lavoriamo con Lundbeck per raggiungere obiettivi nel campo della salute del cervello”

(Adnkronos) – “Abbiamo lavorato molto sulla salute del cervello, sono infatti tantissime le persone colpite da malattie neurologiche e ci siamo impegnati a livello globale anche per aumentare la consapevolezza su questo tema e per sensibilizzare rispetto alla prevenzione. Ho collaborato in modo stretto con Lundbeck, sia quando ero negli Stati Uniti che in India e in Giappone ed ora in Italia, lavorando anche per raggiungere questi obiettivi incentrati sulla salute del cervello e le malattie neurologiche”. Così Peter Taksoe-Jensen, ambasciatore di Danimarca in Italia, all’apertura di lavori dell’evento ‘La salute parte dal cervello. Le neuroscienze in Italia: passato, presente e futuro’ organizzato a Roma da Lundbeck, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)