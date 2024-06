Sanità, Gemmato: “Prevenzione Rsv nei bimbi importante anche per sostenibilità Ssn”

(Adnkronos) – "L'impegno del Governo è già quello promulgato dal dipartimento della prevenzione sull'importanza della vaccinazione e in generale della prevenzione del virus respiratorio sinciziale (Rsv) dei bambini. Un tema che si allarga sul Sistema sanitario nazionale pubblico che” senza la prevenzione “di determinate patologie non è sostenibile". Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, oggi a Bari intervenendo nel corso del convegno dedicato alle nuove strategie e agli strumenti per la tutela della salute dei bambini contro infezione da Rsv, prima causa di ospedalizzazione nei neonati. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)