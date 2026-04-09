Sanità: Marchetti (Agenas), ‘armonizzare procedure per portare soluzioni innovative in pratica Video News 9 Aprile 2026 17:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sanità: Valentini (Mimit), ‘settore sia priorità strategica nazionale’ Video News Sanità: Bianco (Teha Group), ‘economia salute Ue schiacciata da Usa e Cina’ Video News Farmaci: Rosati (Gsk Italia), ‘orgogliosi di produrre in Italia terapia innovativa per mieloma Video News Tumori: Del Re (uniCamillus), ‘sviluppo Adc contrasterà meccanismi di resistenza’ Video News Sanità: Lorenzin (Pd), ‘al Fondo Ssn vada almeno il 7% della spesa’ Video News Arrivano nuove regole antitrust: concorrenza fa rima con resilienza? Video News Sanità: De Pascale (Regione Emilia-Romagna), ‘noi tra i principali distretti farmaceutica Video News Sanità: Gemmato (ministero Salute), ‘impegnati per riportare produzione principi attivi in Italia’ Video News Farmaceutica: Grazzi (Gsk), ‘farmaci altamente specializzati da Parma al mondo’ Video News Farmaceutica: Biroccio (Gsk), ‘risparmi generati da prevenzione da reinvestire in aree cruciali’ Video News Sanità: Costa (Minsal), ‘con Pnrr massiccio investimento in digitalizzazione e telemedicina’ Video News Farmaci: de Maria Marchiano (Acc), ‘anticorpi immunoconiugati leva di competitività’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.9 ° C 23.2 ° 20.5 ° 38 % 4.6kmh 0 % Gio 20 ° Ven 22 ° Sab 24 ° Dom 23 ° Lun 19 ° Ultimi articoli Primo Piano Perde il controllo dell’auto e si schianta: muore a 71 anni Euro Zoom Magyar sfida Orbán, ma vincere non basta. Il voto in Ungheria visto da Végh (Gmf) Sport nazionale L’Udinese ritrova Davis contro il Milan Cultura ed Eventi NextSienaHub, firmato l’accordo per il nuovo centro studentesco Cronaca Incendio boschivo sul Monte Argentario, fiamme e fumo dal bosco SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sanità: Valentini (Mimit), ‘settore sia priorità strategica nazionale’ Video News Sanità: Bianco (Teha Group), ‘economia salute Ue schiacciata da Usa e Cina’ Video News Farmaci: Rosati (Gsk Italia), ‘orgogliosi di produrre in Italia terapia innovativa per mieloma Video news Video News Sanità: Valentini (Mimit), ‘settore sia priorità strategica nazionale’ Video News Sanità: Bianco (Teha Group), ‘economia salute Ue schiacciata da Usa e Cina’ Video News Farmaci: Rosati (Gsk Italia), ‘orgogliosi di produrre in Italia terapia innovativa per mieloma