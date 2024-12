Sanità, Mazzola (Lundbeck Italia): “Da 30 anni nella formazione e divulgazione a supporto operatori sistema salute”

(Adnkronos) – “Lundbeck è in Italia ormai da trent’anni e ha manifestato una costante presenza e impegno nell’ambito delle neuroscienze, occupandosi di ricerca ma anche di attività formative e divulgative per tutti quelli che sono gli operatori del sistema salute: clinici, psichiatri, neurologi, operatori sanitari, pazienti che hanno sempre di più un ruolo centrale in tutte le nostre attività”. Sono le parole di Carmen Mazzola, medical, regulatory and value access director di Lundbeck Italia, all’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Roma da Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)