Sanità: Preziosa (Confindustria Dm), ‘alleanza con ingegneri clinici per rimanere competitivi’ Video News 17 Giugno 2026 11:02 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sanità: Bergamasco (Aiic), ‘ingegneri clinici per tecnologia in case e ospedali di comunità’ Video News Salus tv n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Retail, tra intelligenza artificiale e invecchiamento della forza lavoro: le sfide della Video News Ovaio policistico, Unfer (Egoi-Pcos) ‘passaggio a Pmos primo passo internazionale’ Video News L’ovaio policistico cambia nome da Pcos a Pmos, endocrinologa Colao ‘così si va all’origine Video News Da Pcos a Pmos, cambia definizione policistosi. Baldelli (Egoi-Pcos) ‘si modifica così l’approccio Video News Abruzzo, il sindaco attacca la consigliera: “Prenda la scopa e inizi a imparare qualcosa” Video News De Pascale, “Ravenna laboratorio della transizione ecologica e industriale” Video News Ravenna, l’ex area dismessa rinasce come polo dell’economia circolare: inaugurato il Comparto Video News Barattoni, “Da Ca’ Ponticelle un modello di sviluppo che unisce ambiente e industria” Video News G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di “Felicità” Video News Eros Ramazzotti scalda la sua città, in 42mila allo stadio Olimpico – Video Carica altri Firenze cielo sereno enter location 31.1 ° C 32.3 ° 30.1 ° 46 % 1.3kmh 8 % Mer 31 ° Gio 35 ° Ven 37 ° Sab 39 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Cronaca Cie e vecchi documenti, il governo proroga la validità della carta d’identità cartacea Lavoro Imprese, Manageritalia: “Conflitti, Ia e benessere, il futuro aziende si gioca sulle relazioni” Cultura ed Eventi Università di Siena, nasce la cattedra Unesco contro il traffico illecito di beni culturali Salute e Benessere Obesità nei più giovani, la prevenzione con Pinocchio in un manuale a fumetti Sport nazionale Ciclismo, l’AppenninoBike Tour Festival 2026 dal 19 giugno al 2 settembre SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sanità: Bergamasco (Aiic), ‘ingegneri clinici per tecnologia in case e ospedali di comunità’ Video News Salus tv n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Retail, tra intelligenza artificiale e invecchiamento della forza lavoro: le sfide della Video news Video News Sanità: Bergamasco (Aiic), ‘ingegneri clinici per tecnologia in case e ospedali di comunità’ Video News Salus tv n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Retail, tra intelligenza artificiale e invecchiamento della forza lavoro: le sfide della