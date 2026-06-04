Sanità: Razza (FdI), “Strategia eu per portare 1 milione di professionisti nel settore” Video News 4 Giugno 2026 11:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News I Metallica a Bologna suonano la cover di ‘Ken il guerriero’ Video News Patto Mediterraneo: Zingaretti (Pd), “Eu rilancia dialogo e integrazione con università e imprese” Video News La guerra arriva a San Pietroburgo: Kiev colpisce la “Davos russa” – Notizie dall’Ucraina podcast Video News I Metallica a Bologna suonano la cover di “Ken il guerriero” Video News Caro energia, la Ue libera 13-14 miliardi per l’Italia – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Tumori: Fusco (Ieo), ‘Breast unit centrali per accesso a test genomici in cancro al seno’ Video News Tumori: Curigliano (Esmo), ‘accesso non ottimale a test genomici in cancro al seno’ Video News Tumori: Fabi (Aiom), ‘in Italia test genomici cancro al seno all’84%, ma regioni al 4%’ Video News Tech: da Abb una visione integrata per i data center del futuro Video News Salus tv n° 22 del 3 giugno 2026 Video News Dalle infrastrutture critiche alla difesa: il Mediterraneo al centro degli equilibri globali Video News Multe, crollano gli incassi da autovelox Carica altri Firenze nubi sparse enter location 25.4 ° C 26.4 ° 24.4 ° 46 % 1.3kmh 82 % Gio 27 ° Ven 25 ° Sab 28 ° Dom 30 ° Lun 32 ° Ultimi articoli Lavoro Trasparenza salariale, da Direttiva Ue un’occasione per le donne e la competitività delle imprese italiane Sport nazionale Formula 1: Leclerc, dopo il 2024, sogna un altro colpo “a casa sua” Lavoro Padova, con programma Me.Mo. Scuola Galileiana di Studi Superiori accompagna scelte dei giovani Salute e Benessere Esperti Fossc: “Ai può ridurre del 25% i costi e del 40% i tempi sviluppo di un farmaco” Salute e Benessere ‘Non Romperle!’, parte il tour nelle piazze italiane per il benessere di ossa e muscoli SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News I Metallica a Bologna suonano la cover di ‘Ken il guerriero’ Video News Patto Mediterraneo: Zingaretti (Pd), “Eu rilancia dialogo e integrazione con università e imprese” Video News La guerra arriva a San Pietroburgo: Kiev colpisce la “Davos russa” – Notizie dall’Ucraina podcast Video news Video News I Metallica a Bologna suonano la cover di ‘Ken il guerriero’ Video News Patto Mediterraneo: Zingaretti (Pd), “Eu rilancia dialogo e integrazione con università e imprese” Video News La guerra arriva a San Pietroburgo: Kiev colpisce la “Davos russa” – Notizie dall’Ucraina podcast