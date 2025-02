Sanremo, Oddone (Generali): “Presenti per il terzo anno al Festival con il nostro meraviglioso balconcino”

(Adnkronos) – “È il terzo anno in cui siamo felicemente presenti al Festival di Sanremo con il nostro meraviglioso balconcino davanti al Teatro Ariston. Siamo qui perché vogliamo essere laddove succedono le cose che contano e questo è un evento che per gli italiani conta”. Lo spiega Marco Oddone, chief marketing & distribution officer di Generali Italia, illustrando i motivi che hanno fatto sì che Generali scegliesse di essere partner del Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)