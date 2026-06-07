SATEC 2026, industria italiana al centro tra innovazione e scenari globali Video News 7 Giugno 2026 08:41 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Maturità 2026, come funziona – Video Video News Pfas: nasce il progetto UniGe-AmSpec-Conou per un monitoraggio rapido con dispositivi in carta Video News SATEC, Formenti (Confindustria Nautica): “Su dazi Usa superata fase di incertezza” Video News Luca Carboni: “Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione” Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale” Video News SATEC, Vitulano (CFO Italia Yachts): “Grandi eventi leva per avvicinare giovani a vela e nautica” Video News SATEC, Stella (Confindustria Nautica): “Filiera resiliente grazie a export e diversificazione Video News Accessibilità: premiati a Roma i progetti dei futuri geometri Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 5 giugno 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 20.7 ° C 21.6 ° 19.3 ° 77 % 0.9kmh 5 % Dom 29 ° Lun 30 ° Mar 30 ° Mer 30 ° Gio 31 ° Ultimi articoli Economia Un accordo per azzerare il digital divide nella Toscana diffusa fra Regione e ministero Cronaca Investito ad Arezzo, grave un uomo di 59 anni Cultura ed Eventi Bagno a Ripoli consegna le Chiavi della Città all’ex direttore generale di Bankitalia Luigi Federico Signorini Primo Piano Ballottaggio al via in Toscana, al voto Arezzo e Viareggio: sfide Ceccarelli-Comanducci e Maineri-Grilli Primo Piano Muore in moto contro un’auto in Mugello: soccorsi inutili per un 76enne SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video news Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo