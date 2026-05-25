Sclerosi multipla: Ferrari (Aism), ‘noi protagonisti della nostra vita, non la malattia’ Video News 25 Maggio 2026 16:06 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Aism e Fism presentano l’Agenda Sm 2030 Video News Sclerosi multipla: Battaglia (Fism), ‘aism ha ruolo fondamentale nel tavolo con istituzioni’ Video News Sclerosi multipla: Rovati, ‘rendere persone titolari del diritto di vivere vita piena’ Video News Rossy de Palma: “Nella Movida con Almodóvar non ci interessava fama ma solo creare” Video News Zerocalcare: “Il mio rapporto con Netflix? Le contraddizioni ci sono, ma non ho mai tradito i miei Video News Giorgetti all’Eurogruppo insiste sulla flessibilità, “siamo nel giusto” Video News Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio Video News Festival del Lavoro, chiusura tra salari, sicurezza e legalità Video News Lavoro, Prudenzano (Confintesa): “Auspichiamo collaborazione tra sindacati e parti datoriali” Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale Video News Contratti, Damiano: “Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi” Video News Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 31.3 ° C 31.8 ° 30.4 ° 39 % 4.1kmh 0 % Lun 30 ° Mar 35 ° Mer 32 ° Gio 32 ° Ven 27 ° Ultimi articoli Tecnologia Nuova espansione GCC Pokémon 2026: Caos Nascente disponibile Cronaca All’ospedale Lotti di Pontedera un prelievo multiorgano: donati 4 organi fra Toscana e altre regioni Euro Zoom Giorgetti all’Eurogruppo insiste sulla flessibilità, “siamo nel giusto” – Ascolta Primo Piano Prato e Pistoia al campo largo al primo turno con Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi Sport nazionale L’ode di Gasparri per i giallorossi in Champions League: “Roma da emozione” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Aism e Fism presentano l’Agenda Sm 2030 Video News Sclerosi multipla: Battaglia (Fism), ‘aism ha ruolo fondamentale nel tavolo con istituzioni’ Video News Sclerosi multipla: Rovati, ‘rendere persone titolari del diritto di vivere vita piena’ Video news Video News Aism e Fism presentano l’Agenda Sm 2030 Video News Sclerosi multipla: Battaglia (Fism), ‘aism ha ruolo fondamentale nel tavolo con istituzioni’ Video News Sclerosi multipla: Rovati, ‘rendere persone titolari del diritto di vivere vita piena’