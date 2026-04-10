Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato ferite in festa, sogno di aprire una scuola di canto” Video News 10 Aprile 2026 17:43 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ungheria al bivio: come finisce l’era Orbán? Video News Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato le ferite in una festa” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 10, 2026 Video News Foreign press review – April 10, 2026 Video News Weekend nero per i treni in Italia Video News Rassegna stampa estera del 10 aprile 2026 Video News Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 10 aprile 2026 Video News Tregua di Pasqua, le posizioni di Mosca e Kiev Video News Mediobanca: 80 anni di sostegno a economia e imprese del Paese Video News ‘Italia in transizione’, l’ambientalismo realista di FareAmbiente Video News Pichetto: “In Italia riserve ingenti di petrolio, non ci sono enormi preoccupazioni” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.5 ° C 22.6 ° 20.4 ° 45 % 3.6kmh 0 % Ven 20 ° Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 19 ° Mar 21 ° Ultimi articoli Euro Zoom Dombrovskis su economia Ue: “Rischio stagflazione, margini più stretti rispetto al 2022” Euro Zoom Ees a regime, così cambia il confine esterno dell’Unione europea Salute e Benessere Effetti dolcificanti artificiali potrebbero trasmettersi di generazione in generazione, studio Primo Piano In auto con un chilo di cocaina: arrestati in due a Monterchi Sport nazionale Inter, Lautaro Martinez indisponibile per Como SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ungheria al bivio: come finisce l’era Orbán? Video News Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato le ferite in una festa” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 10, 2026 Video news Video News Ungheria al bivio: come finisce l’era Orbán? Video News Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato le ferite in una festa” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 10, 2026