Settimana in borsa: l’outlook secondo l’analista – Il video 

(Adnkronos) – Le ultime settimane hanno mostrato una rinnovata fiducia nei mercati finanziari dovuta a principalmente all’allentamento delle tensioni commerciali post accordi bilaterali tra Stati Uniti, Inghilterra e Cina. La fine dei 90 giorni di esenzione dai dazi sta per arrivare, di conseguenza i mercati finanziari stanno cercando di capire quali saranno gli accordi in vigore e se quelle tariffe annunciate al Liberation Day saranno implementate, o se ne sarà implementata una versione ridotta. Secondo Tommaso Tassi, Country Head Italia di Columbia Threadneedle Investments, l’ipotesi dell’adozione di una versione ridotta dei dazi è ben più alta rispetto a quanto visto nell’ultimo anno. “Questo clima di rinnovato interesse ha creato un’inversione di tendenza sui alcuni listini azionari americani che sono tornati in territorio positivo e l’S&P non è troppo lontano da quello che sono i massimi storici” sottolinea. Particolare attenzione oggi anche al Dividend Day dove ci sarà lo stacco del dividendo di tante società italiane, diverse nell’ambito bancario. Questa settimana occhi puntati anche alla diffusione di una serie di dati che possono essere rilevanti per capire lo stato dell’economia e la direzione di alcune politiche monetarie, in particolare la diffusione dei verbali della Federal Reserve. Nell’ambito dello stato dell’economia, ci sarà la diffusione degli indici Pmi non solo sul mercato italiano, ma anche su tanti mercati europei che ci può dare un po’ il sentimento di quello che è lo stato dell’economia. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)